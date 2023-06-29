Российским путешественникам понравились курортные города Кубани

Опубликовано: 9:47, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российских туристов, отправившихся в самостоятельное путешествие, больше других городов привлекла Анапа, а самыми длинными были их поездки по Кубани.

Специалисты сервиса путешествий OneTwoTrip провели исследование, в ходе которого выяснили, в каких городах России наши самостоятельные туристы отдыхали дольше всего.

Анализ данных о бронировании отелей за первое полугодие 203 года показал, что наиболее популярными для отдыха внутри страны у туристов-индивидуалов остаются южные курорты, передает РИА Новости.

Лидирует в рейтинге краснодарская Анапа: продолжительность проживания в отелях города составила 2,80 дня. На втором месте – адлерское село Эсто-Садок, где они отдыхали примерно 2,77 дня, а на третьем - Красная Поляна, которой туристы посвящали в среднем 2,59 дня.

Рейтинг популярности продолжают Калининград, Сочи и Геленджик – на знакомство с ними гости тратили 2,5 дня, а вот в Зеленоградске, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Астрахани им для этого хватило двух дней.