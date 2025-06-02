Российский посол в Турции сообщил о завершении работы

Посол РФ Алексей Ерхов завершает свою работу в Турции. Дипломат выразил благодарность Турции, ее властям и народу, а также коллегам, представляющих другие страны.

Глава российского посольства в Турции Алексей Ерхов завершает свою деятельность на этом посту, подробностями дипломат поделился на приеме, который проводился в посольстве ко Дню России.

По его словам, в общей сложности он проработал в Турции 14 лет: шесть в Стамбуле и восемь в Анкаре.

"И сегодня, подводя итоги, хочу от всей души поблагодарить турецкое правительство, МИД Турции, весь турецкий народ за гостеприимство и бесценное содействие, которое мне оказывалось в выполнении моей миссии"

– Ерхов

Дипломат выразил благодарность и своим друзьям-дипломатическим представителям других стран. Отношения, которые поддерживались с ними, он назвал "полезными и приятными". Кроме того, посол обратился со словами признательности и к российским соотечественникам, живущим в Турции.