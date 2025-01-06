Российские "Вести недели" могут отменить в Армении

Власти Армении задумались над отменой еще одной передачи российского телевидения. На этот раз речь идет об авторской программе "Вести недели", которую ведет Дмитрий Киселев.

Жители Армении могут остаться без российской телепередачи "Вести недели", которую ведет журналист Дмитрий Киселев. Такой возможности не исключил глава армянского министерства хай-тека Мхитар Айрапетян.

Соответствующий вопрос министру задали журналисты в Национальном собрании Армении – они спросили, может ли быть закрыт доступ к программе Киселева, как это было сделано с передачей "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Да, однозначно"

– Айрапетян

По его словам, министерство в среду в рабочем порядке направило соответствующую жалобу в Комиссию по ТВ и радио. После ее реакции возглавляемое Айрапетяном ведомство и в целом Кабмин будут предпринимать конкретные шаги.

Ранее в армянский МИД был вызван российский посол Сергей Копыркин. В министерстве ему вручили ноту протеста. В Ереване недовольны выпуском "Вестей недели", показанным три дня назад.