Вестник Кавказа

Российские "Вести недели" могут отменить в Армении

Машина телевидения
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Власти Армении задумались над отменой еще одной передачи российского телевидения. На этот раз речь идет об авторской программе "Вести недели", которую ведет Дмитрий Киселев.

Жители Армении могут остаться без российской телепередачи "Вести недели", которую ведет журналист Дмитрий Киселев. Такой возможности не исключил глава армянского министерства хай-тека Мхитар Айрапетян.

Соответствующий вопрос министру задали журналисты в Национальном собрании Армении – они спросили, может ли быть закрыт доступ к программе Киселева, как это было сделано с передачей "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Да, однозначно"

– Айрапетян

По его словам, министерство в среду в рабочем порядке направило соответствующую жалобу в Комиссию по ТВ и радио. После ее реакции возглавляемое Айрапетяном ведомство и в целом Кабмин будут предпринимать конкретные шаги.

Ранее в армянский МИД был вызван российский посол Сергей Копыркин. В министерстве ему вручили ноту протеста. В Ереване недовольны выпуском "Вестей недели", показанным три дня назад.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
900 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Российского посла вызвали в МИД Армении

Российского посла вызвали в МИД Армении

Евроатлантическая интеграция Армении включена в договор с США

Евроатлантическая интеграция Армении включена в договор с США

Армения и США заключили хартию о стратегическом партнерстве

Армения и США заключили хартию о стратегическом партнерстве

Успеть в уходящий поезд: Пашинян подписывает стратегический договор с США

Успеть в уходящий поезд: Пашинян подписывает стратегический договор с США

Арарата Мирзояна пригласили в Россию

Арарата Мирзояна пригласили в Россию

США дестабилизируют Южный Кавказ посредством Армении – Песков

США дестабилизируют Южный Кавказ посредством Армении – Песков

Армения и США станут стратегическими партнерами

Армения и США станут стратегическими партнерами

Ереван пообещал не выходить из ЕАЭС и ОДКБ

Ереван пообещал не выходить из ЕАЭС и ОДКБ

Глава МИД Армении и спецпредставитель ЕС обсудили вопросы сотрудничества

Глава МИД Армении и спецпредставитель ЕС обсудили вопросы сотрудничества

Армения готовится вступить в ЕС

Армения готовится вступить в ЕС

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы