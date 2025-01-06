Российские "Вести недели" могут отменить в Армении

Жители Армении могут остаться без российской телепередачи "Вести недели", которую ведет журналист Дмитрий Киселев. Такой возможности не исключил глава армянского министерства хай-тека Мхитар Айрапетян.
Соответствующий вопрос министру задали журналисты в Национальном собрании Армении – они спросили, может ли быть закрыт доступ к программе Киселева, как это было сделано с передачей "Вечер с Владимиром Соловьевым".
"Да, однозначно"
– Айрапетян
По его словам, министерство в среду в рабочем порядке направило соответствующую жалобу в Комиссию по ТВ и радио. После ее реакции возглавляемое Айрапетяном ведомство и в целом Кабмин будут предпринимать конкретные шаги.
Ранее в армянский МИД был вызван российский посол Сергей Копыркин. В министерстве ему вручили ноту протеста. В Ереване недовольны выпуском "Вестей недели", показанным три дня назад.