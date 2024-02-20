Российские туристы выбрали для себя мартовские направления

Самые востребованные страны для пляжного отдыха россиян в начале весны – это Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Индонезия, сообщает сервис путешествий OneTwoTrip.
Самое популярное зарубежное направление – ОАЭ, если точнее – пляжи Дубая. Март здесь – высокий сезон, а цены в отелях 3* в среднем в районе 4,6 тыс рублей, передает РИА Новости.
На втором месте – таиландский остров Пхукет. Да, далековато, но и цены приятно удивят - всего 2 тыс рублей в сутки.
На третьем месте индонезийский остров Бали: сухо, жарко, а температура воды – в районе 30 градусов. Туристов немного, потому и цены на проживание - 1,8 тыс рублей за ночь.
Впрочем, тройкой лидеров предпочтения россиян не ограничиваются – они выбирают курорты Шри-Ланки, Вьетнама, Малайзии, Филиппин и Мальдивских островов.