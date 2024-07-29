Российские туристы устают от отпусков

Оказывается, отпуск для наших соотечественников – вовсе не благо: треть из них устают от самой подготовки к отдыху, половина – от попутчиков, а полноценно отдыхают лишь чуть больше половины из них.

Российские туристы большей частью устают от отпуска, а не отдыхают, такие неожиданные результаты показал опрос онлайн-сервиса путешествий OneTwoTrip.

По-настоящему в отпуске отдыхают лишь 56% путешественников, хотя и они устают от самого процесса – 80% признались, что сразу после отпуска им не помешал бы еще один, чтобы отдохнуть от отдыха, и более трети из них – 37% - реально берут дополнительные выходные, чтобы отдохнуть от поездки, передает РИА Новости.

На отдыхе больше половины, 55%, устают от других туристов, более трети, 38%, устают от семьи или друзей, с которыми они отдыхают, 18% раздражают экскурсии по достопримечательностям. Еще один повод для усталости - подготовка к поездке, которая тяжело проходит у 29% путешественников.

Треть респондентов в поездке скучают по дому, а вот по работе не скучает почти никто – о любимом кресле в офисе на отдыхе вспоминает лишь 5% отдыхающих.