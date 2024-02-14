Российские туристы полюбили страну пирамид

В минувшем 2023 году российские туристы стали вторыми по числу визитов в Египет – страна создает для них все условия комфортного и познавательного отдыха, и надеется, что их число в нынешнем году будет расти.

В ушедшем 2023 году Египет с туристическими целями посетили около 1,5 млн россиян - они стали вторыми по числу визитов по итогам прошлого года, заявил министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса.

"С точки зрения цифр россияне в 2023 году заняли второе место среди туристов в Египте - 1,5 миллиона"

- Ахмед Иса

Ранее министр сообщал, что всего в стране побывали за год рекордные 14,9 млн туристов – сказывается тот факт, что власти страны создают программы совместного маркетинга, доступные и египетским, и иностранным туристическим компаниям, передает РИА Новости.

Египет рассчитывает на рост числа российских туристов, как и гостей из стран, входящих в объединение БРИКС, заявил Ахмед Иса, добавив, что самый большой рост сейчас демонстрируют туристы из Китая.

Напомним, туризм - один из главных источников доходов казны Египта, власти страны строят амбициозные планы довести прибыль от сферы туризма до $30 млрд в год.