Российские сенаторы едут в Иран

Делегация из РФ едет в Тегеран. В столице Ирана пройдет встреча группы дружбы с участием членов иранского меджлиса (парламента).

Парламентарии из России совершают визит в Тегеран, где их ждут переговоры с иранскими коллегами и российским послом.

Возглавляет российскую делегацию первый зампред комитета по науке Дмитрий Василенко. В ее состав также входят члены комитета по социальной политике, в частности, его зампред Мохмад Ахмадов и Андрей Чернышев, передает РИА Новости.

На сегодня запланированы переговоры с председателем группы дружбы Эбрахимом Резаи. Еще одна беседа состоится с руководителем парламентской комиссии по образованию Али Резой Монади.

Завтра российские сенаторы пообщаются с главой комиссии по соцвопросам Вали Эсмаили и с первым вице-спикером парламента ИРИ Абдольрезой Месри.

В программу также входит встреча с российским послом Алексеем Дедовым.

Напомним, несколько дней назад в Москву прибыл с визитом секретарь иранского Совбеза. В ходе переговоров с Али Ахмадианом его российский коллега констатировал выход отношений РФ и Исламской Республики на новый уровень.

Ранее в МИД России заявили, что всеобъемлющий межгосударственный договор между Москвой и Тегераном будет подписан на ближайшей встрече глав государств. На 17 января он находился на завершающей стадии согласовании.