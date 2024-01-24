Иран начнет поставлять в Россию отечественные автомобили

Иранская автомобилестроительная компания будет официально поставлять на российский рынок седан Dena. О стоимости автомобиля в России пока не сообщается.

Компания Iran Khodro готова начать официально поставлять на автомобильный рынок России машины марки Dena. Предполагается, что на седаны будет распространяться гарантия от завода-производителя. Подробности о ценах не уточняются.

Ранее один из автомобильных салонов самостоятельно ввез в РФ партию иранских автомобилей по параллельному импорту. Цена за машину составила 1,6 млн рублей.

Отмечается, что седан оснащен обогревом всех сидений, люком в крыше, круиз-контролем, парктроником, климат – системой, Мощность двигателя автомобиля – 150 лошадиных сил, разгоняется машина до 205 км в час.