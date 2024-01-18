Патрушев: Россия и Иран выводят отношения на новый уровень

В Москве прошла встреча секретарей Совбезов России и Ирана. Стороны отметили, что отношения стран выходят на новый уровень. Они также обсудили двустороннее сотрудничество.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев принял в Москве секретаря Высшего совета нацбезопасности ИРИ Али Ахмадиана, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, а также сделали акцент на взаимодействии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб России и Ирана.

Патрушев и Ахмадиан поговорили и о скором подписании двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора. Оба секретаря согласились с тем, что документ придаст мощный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества.

Помимо этого, они затронули глобальные и региональные тенденции и согласовали график работы рабочих групп СБ России и Ирана по вопросам, которые представляют взаимный интерес.

В Совбезе РФ подчеркнули, что сегодня Москва и Тегеран выводят свои отношения на новый уровень по всем направлениям.

"Стороны отметили, что отношения России и Ирана продолжают укрепляться и выходят на качественно новый уровень по всему спектру направлений. Подтверждена нацеленность на практическую реализацию достигнутых договоренностей на высшем уровне"

- пресс-служба СБ РФ