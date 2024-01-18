Патрушев: Россия и Иран выводят отношения на новый уровень

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев принял в Москве секретаря Высшего совета нацбезопасности ИРИ Али Ахмадиана, сообщает пресс-служба российского ведомства.
Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, а также сделали акцент на взаимодействии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб России и Ирана.
Патрушев и Ахмадиан поговорили и о скором подписании двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора. Оба секретаря согласились с тем, что документ придаст мощный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества.
Помимо этого, они затронули глобальные и региональные тенденции и согласовали график работы рабочих групп СБ России и Ирана по вопросам, которые представляют взаимный интерес.
В Совбезе РФ подчеркнули, что сегодня Москва и Тегеран выводят свои отношения на новый уровень по всем направлениям.
"Стороны отметили, что отношения России и Ирана продолжают укрепляться и выходят на качественно новый уровень по всему спектру направлений. Подтверждена нацеленность на практическую реализацию достигнутых договоренностей на высшем уровне"
- пресс-служба СБ РФ