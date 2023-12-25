Кремль: конфликт Ирана и Пакистана - производные кризиса в Газе

В Кремле заявили, что конфликт Ирана и Пакистана - производные кризиса в Газе. Там добавили, что Россия поддерживает контакты с обеими сторонами.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя конфликт Пакистана и Ирана, заявил, что Москва поддерживает дипломатические контакты с Исламабадом и Тегераном.

"По дипломатическим каналам с российской стороны осуществляются постоянные контакты с упомянутыми странами"

- Дмитрий Песков

Он также отметил, что сегодня уровень напряжения и эскалации на Ближнем Востоке зашкаливает, что не может не беспокоить. По его словам, это производные кризиса в Газе.

"Мы с самого начала высказывали обеспокоенность, что конфликт может получить тенденцию к расширению. К сожалению, некоторые признаки этого наблюдаем"

- Дмитрий Песков

Песков добавил, что Россия призывает стороны к дипломатии и сдержанности, что поможет региону встать на путь деэскалации.