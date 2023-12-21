Пакистан ответил Ирану ударом на удар. Будет ли война?

Пакистан нанес ракетные удары по территории Ирана. Исламабад атаковал "антипакистанские группировки" в соседней стране. СМИ сообщают о погибших и раненых.

Взрывы прогремели в области Сереван иранской провинции Систан и Белуджистан, расположенной на границе с Пакистаном, сообщил замглавы провинции Алиреза Мархамати.

Он отметил, что в нескольких районах вокруг области прогремело несколько взрывов.

В свою очередь, издание "Франс Пресс" передает, что Пакистан нанес ракетные удары по позициям "антипакистанских группировок", расположенных на территории Ирана. Оно также приводит слова пакистанского чиновника из сферы разведки, который подтверждает информацию о нанесении авиаударов.

В результате ударов по провинции на юго-востоке страны пострадали несколько человек, сообщает агентство Mehr. В то же время издание Fars со ссылкой на замглаву провинции Систан и Белуджистан заявило, что жертвами атаки стали семь человек - три женщины и четыре ребенка. Все погибшие не были гражданами ИРИ.

Mehr уточняет, что за звуком взрыва последовали атаки БПЛА и ракет в районе села Шамесар области Сареван. Там также добавили, что Исламабад накануне закрыл пакистано-иранскую границу.

Атаку прокомментировали в МИД Пакистана. Как заявили в ведомстве, серия точных военных ударов наносилась по террористическим объектам в Иране. Там также добавили, что боевики были ликвидированы.

"Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран. Единственной целью сегодняшнего действия было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу"

- МИД Пакистана

Кроме того, агентство Reuters сообщило, что авиация Пакистана входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов, а после успешно вернулась.

Удары Ирана по Пакистану

Ранее Корпус стражей исламской революции нанес ракетные удары по базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", которая находится на границе двух стран, в пакистанской провинции Белуджистан.

В Исламабаде осудили атаку Тегерана, предупредив иранскую сторону о серьезных последствиях. Пакистан также отозвал своего посла из столицы Ирана.

Глава МИД Ирана заявил, что ни один гражданин Пакистана не пострадал в ходе ракетных ударов. Он подчеркнул, что атака была направлена только против террористической группировки в Белуджистане.