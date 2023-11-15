Вестник Кавказа

Российские рисоводы ориентируются на результат Дагестана 

Российские рисоводы ориентируются на результат Дагестана 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минсельхоз рассказал о новых достижениях российских рисоводов. В частности, рекордные показатели демонстрируют аграрии из Дагестана.  

Глава Минсельхоза РФ заявил о рекордных достижениях отечественных рисоводов, которым удалось в текущем году улучшить прошлогодние показатели более чем на миллион тонн.  

«Валовой сбор риса превышает 1,1 миллиона тонн, это на 24% выше показателя 2022 года»

– Дмитрий Патрушев 

Далее он напомнил, что в 2022 году данный показатель был ниже на 14,2%, однако это объясняется ЧП на Федоровском гидроузле, который снабжает водой поля на Кубани. 
Ранее сообщалось о том, что дагестанские рисоводы в нынешнем году поставили рекорд, собрав более 150 тыс т риса, что значительно превышает показатели прошлых лет.

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