Российские рисоводы ориентируются на результат Дагестана 

Минсельхоз рассказал о новых достижениях российских рисоводов. В частности, рекордные показатели демонстрируют аграрии из Дагестана.

Глава Минсельхоза РФ заявил о рекордных достижениях отечественных рисоводов, которым удалось в текущем году улучшить прошлогодние показатели более чем на миллион тонн.

«Валовой сбор риса превышает 1,1 миллиона тонн, это на 24% выше показателя 2022 года»

– Дмитрий Патрушев

Далее он напомнил, что в 2022 году данный показатель был ниже на 14,2%, однако это объясняется ЧП на Федоровском гидроузле, который снабжает водой поля на Кубани.

Ранее сообщалось о том, что дагестанские рисоводы в нынешнем году поставили рекорд, собрав более 150 тыс т риса, что значительно превышает показатели прошлых лет.