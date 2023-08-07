Опубликовано: 17:40, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Временно находящийся в Карабахе российский миротворческий контингент ответил на письмо армянских сепаратистов в Карабахе. Миротворцы не будут участвовать в провокациях возле ППП "Лачин".

Руководство контингента российских миротворцев, который временно дислоцирован в Карабахском экономическом районе Азербайджана, отказалось участвовать в провокациях армянских сепаратистов.

Ранее армянские сепаратисты обратились к российскому миротворческому контингенту с просьбой сопроводить колонну машин под видом автопробега до моста Хакари, где расположен ППП "Лачин".

Сепаратисты получили ответ от заместителя командующего контингентом полковника Сазонова, в котором говорится, что миротворцы не будут участвовать в различных акциях и митингах в соответствии с положениями трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Кроме того, в письме указано, что российские миротворцы осуществляют досмотр транспорта на предмет наличия запрещенных к провозу веществ.