Российские компании планируют летние корпоративы

Порядка 40% российских компаний намерены провести летние корпоративы. Самым популярным форматом оказался выезд за город.

Лето – время не только отпусков, но и такого формата как корпоративов. Так, почти 40% компаний в России уже приступили к планированию летнего корпоратива.

И это не удивительно, ведь такое мероприятие не только способствует укреплению дружеских отношений сотрудников, но и повышает мотивацию и эффективность работы коллектива.

«Выезд за город оказался самым популярным форматом корпоратива, его назвали 73% опрошенных. Популярными форматами также оказались спортивные активности на природе (60%), пикники на природе (53%), квесты или приключенческие игры (47%). 7% представителей бизнеса выбрали круиз или морскую прогулку»

– «Работа.ру»

Работодатели все чаще выбирают такой формат тимбилдинга в летнее время потому, что это отличная возможность для сотрудников провести время вне офиса, насладиться общением в неформальной обстановке и укрепить отношения в коллективе. Игры, конкурсы, командные мероприятия способствуют созданию единого командного духа, который в последствии повлияет на работу сотрудников в офисе.