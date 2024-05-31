Туристы выбирают Сочи для отдыха в июне

Сочи стал лидером по бронированию номеров в первый летний месяц. Объем бронирований здесь от общего количества составил 23%.

В первый летний месяц Сочи лидирует по числу бронирований номеров отелей. Такие данные опубликовал портал по бронированию мест размещений Твил.ру

По информации портала, в июне 23% броней пришлось на Сочи. В среднем цена за сутки здесь составляет порядка 3,7 тыс рублей.

Далее идет Анапа с 13% бронирований. Ночь на курорте обойдется в 3,4 тыс.

Третье место по бронированию занял Санкт-Петербург.

На четвертом месте расположился Геленджик. Здесь отдых обойдется дороже всего. Средняя стоимость ночи составляет 4 тыс рублей.

Также сообщается, что в десятку лидеров вошли Ялта и Феодосия.