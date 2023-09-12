Российские футболисты сыграли вничью с командой Катара

Опубликовано: 20:13, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сборная России по футболу провела во вторник товарищеский матч с командой Катара. Встреча в городе Эль-Вакра завершилась результативной ничьей 1:1.

В городе Эль-Вакра только что закончился товарищеский матч между сборными Катара и России по футболу.

Счет на 70-й минуте открыли катарцы – отличился нападающий Ахмед Алаа. А на 89-й минуте защитник Александр Солдатенков восстановил равновесие, установив тем самым окончательный результат.

Для сборной России это уже третий товарищеский матч за последнюю неделю. Ранее подопечные Валерия Карпина провели две игры с олимпийской сборной Египта. Первый матч завершился вничью 1:1, а во втором победу со счетом 2:1 одержали египтяне.