Российские футболисты могут сыграть с двумя сборными из Латинской Америки

РФС продолжает искать соперников для сборной России. В настоящее время российская организация ведет переговоры о проведении матча с командой Уругвая.

Сборная Уругвая по футболу готова провести товарищеский матч с национальной командой России. Об этом сообщил глава Уругвайской ассоциации футбола Начо Алонсо.

Он подчеркнул, что игра может состояться в следующем году.

"В 2025 году у нас будет возможность провести шесть товарищеских матчей, поэтому игра со сборной России точно возможна в следующем году"

– Начо Алонсо

Он также рассказал, что РФС обсуждал с ними возможность проведения матча в марте, однако в этом году уругвайская сборная хотела бы играть только с командами из своего региона.

В понедельник сборная России должна была провести в Москве встречу с командой Парагвая, однако из-за теракта в "Крокус Сити Холле" она была перенесена. Никакой информации о том, когда именно состоится матч, на данный момент нет. Болельщикам, купившим билеты на эту игру, пообещали вернуть потраченные деньги в полном объеме.

Предыдущий матч

В четверг, 22 марта, сборная России обыграла в Москве команду Сербии со счетом 4:0, играя в большинстве с 21-й минуты. Голами в составе российской сборной отметились Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Максим Осипенко и Иван Сергеев.