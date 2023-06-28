Российские футболистки впервые в истории сыграют со сборной Ирана

Опубликовано: 18:58, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Футболистки сборной России в течение нескольких дней дважды сыграют с иранками. Первая игра состоится 14 июля, а вторая – 18 июля.

Женская сборная России проведет контрольную встречу с национальной командой Ирана. Об этом говорится в размещенном на сайте РФС сообщении.

Игра состоится в Казани 14 июля. Для российских футболисток это будет первая в истории встреча с иранками.

О времени начала матча будет объявлено позже.

Стороны также договорились о проведении еще одной игры. Она пройдет 18 июля, однако болельщиков на нее не пустят.