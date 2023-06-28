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Российские футболистки впервые в истории сыграют со сборной Ирана

Российские футболистки впервые в истории сыграют со сборной Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Футболистки сборной России в течение нескольких дней дважды сыграют с иранками. Первая игра состоится 14 июля, а вторая – 18 июля.

Женская сборная России проведет контрольную встречу с национальной командой Ирана. Об этом говорится в размещенном на сайте РФС сообщении.

Игра состоится в Казани 14 июля. Для российских футболисток это будет первая в истории встреча с иранками.

О времени начала матча будет объявлено позже.

Стороны также договорились о проведении еще одной игры. Она пройдет 18 июля, однако болельщиков на нее не пустят.

Российские футболистки могут провести встречу со сборной Ирана

Российские футболистки могут провести встречу со сборной Ирана

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