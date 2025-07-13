Российские дипломаты приняли участие в консультациях ШОС по информсфере

Представители российского внешнеполитического ведомства приняли участие в межмидовских консультациях стран ШОС, посвященным взаимодействию в информационной сфере. Мероприятие состоялось в Пекине.

Сотрудники МИД России приняли участие в межмидовских консультациях стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества на тему взаимодействия в информационной сфере, рассказали в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане.

Событие проводилось в Секретариате ШОС в Пекине, под председательством КНР.

"Состоялся обмен мнениями по широкому спектру направлений коллективных усилий по дальнейшему углублению сотрудничества в сфере медийного сопровождения деятельности Организации"

– пресс-служба

Участники консультаций позитивно оценили комплексную информационную работу, которую проводит Секретариат ШОС.

В ходе мероприятия рассматривались также практические аспекты совместных мер, которые реализуются в целях подготовки и проведения заседания Совета глав государств-членов ШОС, которое пройдет 31 августа – 1 сентября в Тяньцзине. Их цель – обеспечить "объективное и всестороннее" его освещение прессой.

Кроме того, на консультациях было обращено внимание на важность координации внешнеполитических ведомств для противодействия попыткам фальсификации и искажения истории, в частности, итогов Великой Отечественной и Второй мировой войны.