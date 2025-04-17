Российские дипломаты побывали в гостях у ветерана ВОВ в Армении

Дипломаты из России навестили 22 июля в Армении защитника блокадного Ленинграда Эрнеста Нуриджаняна. Об этом информирует посольство РФ в Ереване.
"После торжественных майских мероприятий, приуроченных к Дню Победы, важно сохранять особое внимание к здравствующим ветеранам. Двадцать второго июля российские дипломаты посетили защитника блокадного Ленинграда Эрнеста Христофоровича Нуриджаняна, проживающего в Республике Армения"
– пресс-служба дипмиссии
Согласно сообщению, в годы блокады он был штабным связным в Смольнинском районе города, состоял в отряде противовоздушной обороны. После войны служил в нескольких странах, а затем перебрался с супругой и детьми в Армению, где проживает в настоящее время.
"Несмотря на преклонный возраст (98 лет), Эрнест Христофорович сохраняет бодрость духа и тепло встречает гостей в своем доме, одевая китель, усыпанный орденами и медалями. Участник Великой Отечественной войны до сих пор радует близких игрой на пианино"
– посольство РФ
Напомним, нынешний год в России объявлен Годом защитника Отечества.