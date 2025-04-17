Российские дипломаты побывали в гостях у ветерана ВОВ в Армении

В гостях у защитника блокадного Ленинграда Эрнеста Нуриджаняна побывали российские дипломаты. Ветерану ВОВ, проживающему в настоящее время в Армении, 98 лет.

Дипломаты из России навестили 22 июля в Армении защитника блокадного Ленинграда Эрнеста Нуриджаняна. Об этом информирует посольство РФ в Ереване.

"После торжественных майских мероприятий, приуроченных к Дню Победы, важно сохранять особое внимание к здравствующим ветеранам. Двадцать второго июля российские дипломаты посетили защитника блокадного Ленинграда Эрнеста Христофоровича Нуриджаняна, проживающего в Республике Армения"

– пресс-служба дипмиссии

Согласно сообщению, в годы блокады он был штабным связным в Смольнинском районе города, состоял в отряде противовоздушной обороны. После войны служил в нескольких странах, а затем перебрался с супругой и детьми в Армению, где проживает в настоящее время.

"Несмотря на преклонный возраст (98 лет), Эрнест Христофорович сохраняет бодрость духа и тепло встречает гостей в своем доме, одевая китель, усыпанный орденами и медалями. Участник Великой Отечественной войны до сих пор радует близких игрой на пианино"

– посольство РФ

Напомним, нынешний год в России объявлен Годом защитника Отечества.