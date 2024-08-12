Россияне выбирают глэмпинги в новогодние праздники

Кемпинги и глэмпинги приобрели особую популярность у россиян в период новогодних праздников. Сервисы путешествий заметили рост спроса от 30% до 60%.

Спрос на отдых в кемпингах и глэмпингах существенно вырос в период новогодних каникул. Это зафиксировали онлайн-агрегаторы, рассказали в РСТ.

Так, сервис онлайн-бронирований отелей «Островок» заметил, что спрос увеличился на 30% в сравнении с прошлым годом.

«Среди наиболее популярных направлений – Краснодарский край, Московская область, Карелия, Алтай и Ленинградская область Средняя стоимость бронирования в этих регионах составляет 5,65 тыс. рублей за ночь в кемпингах и 9,4 тыс. рублей в глэмпингах»

- сервис «Островок»

Повышенный спрос может быть связан с изменениями условий бронирования: ранее место можно было зарезервировать только на месте, сейчас же доступно много вариантов для заказа номера онлайн, отмечает сервис «МТС Travel».

По их информации спрос на глэмпинги вырос в 5 раз этой осенью. Самым популярным местом для такого отдыха стал Краснодарский край. За ним идут Подмосковье и Алтай.

Другой сервис путешествий YouTravel.me рост спроса составил 60% осенью и в новогодние праздники.