Россияне стали самыми массовыми туристами в Казахстане

Больше всего туристов прибыло в Казахстан в прошлом году из России. Россияне составили почти половину всего турпотока республики. Также набирает обороты китайский туризм.

В 2023 году в Казахстане наблюдался приток иностранных туристов, больше всего отдыхающих приехало из России, рассказали в Минтуризма республики.

За январь-сентябрь в Казахстан побывали почти 357 тыс туристов из России. На втором месте с большим отрывом китайские туристы - 75 тыс человек, при этом поток удвоился за год. Третью строчку по турпотоку в Казахстан заняла Турция. Также многочисленным оказался поток гостей из Индии и США.

Всего Казахстан за обозначенный период посетили почти 835 тыс иностранцев - это на 37% больше, чем годом ранее.