Казахстан отменил туристский взнос для иностранцев

Иностранные туристы в Казахстане перестали платить специальный турвзнос. Взнос взимался с туристов в прошлом году.

В Казахстане решили отказаться от взимания с иностранных гостей туристского взноса.

Внесены поправки, согласно которым теперь ставка взноса равна 0% от стоимости пребывания.

В 2023 году туристы в республике платили в среднем тысячу тенге в виде bed tax - ставки составляли от 0,2 до 0,5 МРП. Турбизнес в Казахстане отрицательно высказывался по поводу сбора с туристов.

Новые поправки исключают также пункты, предусматривающие изменение размера ставки в случае увеличения или снижения турпотока.

Отметим, что во многих туристических городах России действует курортный сбор, его платят как местные, так и иностранные туристы, а собранные средства идут на улучшение инфраструктуры, фестивали и концерты.