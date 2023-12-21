Новый год 2024 в Астане: салют, музыка и забег

Власти Астаны подготовили насыщенную программу для празднования Нового года в столице Казахстана. Сразу после полуночи в городе начнется салют.

Новогодними фейерверками встретит Астана наступление 2024 года, рассказали в акимате.

Уточняется, что салют будет устраиваться на средства, полученные от спонсоров.

Сначала в полночь прозвучит государственной гимн.

"После будут запущены фейерверки с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту "Атырау". На каждой локации прозвучат порядка 1 тыс выстрелов"

– акимат

Концерты

Еще одним ключевым событием новогодней ночи станут праздничные концерты. Они стартуют в 9 вечера и завершатся в два часа ночи по местному времени. Для жителей и гостей столицы выступят звезды эстрады.

Концерты пройдут в трех локациях:

городская площадь,

монумент "Қазақ елі",

ЭКСПО.

Собственные программы проведут и городские районы.

Забег

До полуночи состоится такое необычное для новогодних празднеств мероприятие, как массовый забег. Его длина символична – 2 024 м.

Все бегуны примут участие в праздничной лотерее. После забега состоится концерт.