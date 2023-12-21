Новый год 2024 в Астане: салют, музыка и забег

Новогодними фейерверками встретит Астана наступление 2024 года, рассказали в акимате.
Уточняется, что салют будет устраиваться на средства, полученные от спонсоров.
Сначала в полночь прозвучит государственной гимн.
"После будут запущены фейерверки с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту "Атырау". На каждой локации прозвучат порядка 1 тыс выстрелов"
– акимат
Концерты
Еще одним ключевым событием новогодней ночи станут праздничные концерты. Они стартуют в 9 вечера и завершатся в два часа ночи по местному времени. Для жителей и гостей столицы выступят звезды эстрады.
Концерты пройдут в трех локациях:
- городская площадь,
- монумент "Қазақ елі",
- ЭКСПО.
Собственные программы проведут и городские районы.
Забег
До полуночи состоится такое необычное для новогодних празднеств мероприятие, как массовый забег. Его длина символична – 2 024 м.
Все бегуны примут участие в праздничной лотерее. После забега состоится концерт.