Россияне стали меньше совершать денежных переводов в Грузию

Национальный банк Грузии сообщил, что денежные переводы из России в республику по итогам первых трех месяцев этого года сократились на 73%. Между тем Россия продолжает быть лидером по переводу денежных средств в Грузию.

Граждане России сократили объем денежных переводов в Грузию. Об этом сообщает Нацбанк республики.

Уточняется, что за первые три месяца этого года из России в Грузию было отправлено более $182 млн, что на 73% меньше, чем за такой же период прошлого года.

По данным Нацбанк, несмотря на это Россия остается лидером по объему денежных средств переведенных в республику.

Вторую строчку занимает Италия. В этом году с января по март в Грузию было отправлено порядка $134,9 млн, что больше на 10% по сравниваю с прошлым годом.

Также показатели по переводу денежных средств в Грузию возросли у США. Таким образом, страна оказалась на третьем месте по объему переведенных финансов. Из США в Грузию в этом году было отправлено на 30% больше - $124 млн.

В целом, показатели финансовых переводов в Грузию сократились по итогам первых трех месяцев на 35% и составили $814 млн.