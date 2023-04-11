Россияне стали главными туристами в Расль-эль-Хайме

Расль-эль-Хайма за год приняла 193 тыс россиян. Турпоток стал рекордным, а россияне - основными отдыхающими в эмирате.

Поток российских туристов в ОАЭ продолжает увеличиваться. Спросом пользуется не только Дубай, но и соседние небольшие эмираты. Так, за год турпоток из РФ в Расль-эль-Хайму вырос на 81%.

«Всего эмират в 2023 году посетили более 1,2 млн иностранных туристов, это на 8% больше, чем годом ранее. Число российских туристов выросло на 80,8%, Россия стала рынком №1 для туризма в Рас-эль-Хайме»

– департамент по развитию туризма эмирата

Отметим, что российский турпоток в эмират уже в 2022 году был рекордным и составлял 107 тыс человек, в прошлом году рекорд был побит почти вдвое - в Рас-эль-Хайме отдохнули 193 тыс россиян.

Эмират также является востребованным среди отдыхающих из Казахстана и Великобритании.