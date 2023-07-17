Опубликовано: 16:54, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году иностранные туристы активнее еду в Азербайджан. Первенство принадлежит россиянам, они составляют треть всего турпотока в Азербайджан.

С января по июнь Азербайджан посетило на 44% больше иностранных гостей, чем за такой же период 2022 года.

"За 6 месяцев текущего года Азербайджан посетили около 920 тыс туристов, что на 44% больше аналогичного периода прошлого года"

– советник главы Госагентства по туризму АР Кянан Гулузаде

В этом году в республике побывали визитеры из 181 страны мира, больше всего туристов прибыло в Азербайджан из России - почти 33%. Также значительную часть турпотока составили граждане Турции - 19,2%, Ирана - 7,7%, Индии - 5,2%, Грузии - 4,9%.

Втрое чаще Азербайджан посещают иностранные туристы, женщин-туристок из общего числа визитеров менее 28%.

Куда выезжают сами азербайджанцы? По данным статистики, в этом году больше всего выездов граждане АР совершили в Турцию - более 40%, Россию - почти 24%, Грузию - 9,4%. За границей с начала года побывали уже около 792 тыс человек, передает "Интерфакс-Азербайджан".