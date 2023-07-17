С января по июнь Азербайджан посетило на 44% больше иностранных гостей, чем за такой же период 2022 года.
"За 6 месяцев текущего года Азербайджан посетили около 920 тыс туристов, что на 44% больше аналогичного периода прошлого года"
– советник главы Госагентства по туризму АР Кянан Гулузаде
В этом году в республике побывали визитеры из 181 страны мира, больше всего туристов прибыло в Азербайджан из России - почти 33%. Также значительную часть турпотока составили граждане Турции - 19,2%, Ирана - 7,7%, Индии - 5,2%, Грузии - 4,9%.
Втрое чаще Азербайджан посещают иностранные туристы, женщин-туристок из общего числа визитеров менее 28%.
Куда выезжают сами азербайджанцы? По данным статистики, в этом году больше всего выездов граждане АР совершили в Турцию - более 40%, Россию - почти 24%, Грузию - 9,4%. За границей с начала года побывали уже около 792 тыс человек, передает "Интерфакс-Азербайджан".