Россияне раскупили номера в дорогих отелях Сочи

Сочинские отели в горах готовы встречать Новый год полной загрузкой номерного фонда. Ожидается, что до 95% мест проживания будут заняты.

Отели в горном кластере Сочи в новогодние каникулы будут загружены на 95%. Информацию об этом озвучила глава курорта "Красная Поляна" Янина Перепечаева.

Сейчас номерной фонд горных отелей забронирован на 70%. Чаще всего туристы выбирают пятизвездочные отели.

Отмечается, что регулярные снегопады создали благоприятные условия для увеличения спроса у путешественников на отдых в сочинских горах. В течение зимнего сезона горнолыжный курорт планирует принять свыше 800 тыс туристов.

Горные вершины уже покрыты метровым слоем снега, это значительно продлит сезон. Курорт ожидает, что горнолыжные трассы смогут работать до середины весны. А на высоте более двух тысяч метров снежный покров продержится до лета.