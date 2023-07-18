Вестник Кавказа

Россияне очень высоко оценили межконфессиональные отношения

Россияне очень высоко оценили межконфессиональные отношения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отношения между конфессиями в России развиваются позитивно − именно так считает подавляющее большинство россиян. Данные опроса озвучили в администрации президента РФ.

Межконфессиональные отношения в РФ назвали положительными более 80% жителей страны, сообщил замруководителя АП РФ Магомедсалам Магомедов.

По его словам, такой точки зрения придерживаются 80,7% опрошенных.

Чиновник охарактеризовал такие результаты опроса как очень хорошие и высокие.

В то же время, обратил внимание Магомедов, российское руководство будет стремиться к тому, что это мнение разделяли абсолютно все жители страны.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1745 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы