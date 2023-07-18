Россияне очень высоко оценили межконфессиональные отношения

Отношения между конфессиями в России развиваются позитивно − именно так считает подавляющее большинство россиян. Данные опроса озвучили в администрации президента РФ.
Межконфессиональные отношения в РФ назвали положительными более 80% жителей страны, сообщил замруководителя АП РФ Магомедсалам Магомедов.
По его словам, такой точки зрения придерживаются 80,7% опрошенных.
Чиновник охарактеризовал такие результаты опроса как очень хорошие и высокие.
В то же время, обратил внимание Магомедов, российское руководство будет стремиться к тому, что это мнение разделяли абсолютно все жители страны.
Читайте нас в Дзен Новости Google News