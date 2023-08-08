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Россияне не увидят абхазского меда

Россияне не увидят абхазского меда
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В этом году в Абхазии урожай меда критически низкий - 30% от нормы. На экспорт продукт не пройдет, собранного меда едва хватит для покрытия нужд внутри Абхазии.

В Абхазии не первый год подряд падает урожайность меда. В этом году меда будет около 30-40% от прежних средних показателей.

Как рассказал директор "Абхазмеда" Даур Тугуш, сложная ситуация с медом в Абхазии в этом году не позволяет экспортировать продукт в Россию. Небольшого урожая хватит только на внутренние нужды республики.

Проблемными факторами стали массовая гибель пчел прошлым летом от нового клеща и неоптимальные погодные условия второе лето подряд.

Дефицит меда вызвал рост цен на продукт, добавил специалист в беседе на радио Sputnik.

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