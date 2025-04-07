Россияне лидируют по числу визитов в Грузию

Россия заняла первое место в рейтинге стран, граждане которых совершают международные путешествия в Грузию, в первой половине текущего года. Поток путешественников из РФ в Грузию увеличился более чем на 10%.

Среди международных путешественников, посетивших Грузию в первые шесть месяцев 2025 года, больше всего россиян, рассказали в Национальной администрации туризма страны.

За период с января по июнь в Грузии побывали 581,1 тыс граждан России. Рост относительно аналогичного периода минувшего года составил 10,2%.

Второе место занимают гости из Турции – 533,6 тыс человек. Этот показатель по сравнению с прошлым годом упал на 14 с лишним процентов.

В топ-3 также попала Армения – почти 391 тыс туристов. Турпоток из Армении в Грузию остался примерно на прежнем уровне.

В первой пятерке оказались еще Израиль (171,3 тыс) и Азербайджан (135,2 тыс гостей). Обе страны показали серьезный рост количества путешественников в Грузию – 35,7% и 36% соответственно.