Отдых в Грузии выбрали 3,2 млн иностранных туристов с начала 2025 года

Грузия продолжает привлекать туристов со всего мира: с начала 2025 года ее посетили 3,2 млн иностранных путешественников, что на 4,6% больше показателей 2024 года.

За январь-июнь 2025 года число иностранных туристов, посетивших Грузию, достигло 3,2 млн человек, что на 4,6% больше показателей 2024 года, рассказали в Минэкономики страны.

Из стран ЕС и Великобритании Грузию посетили 201,9 тыс человек. Это на 10,2% больше прошлогодних показателей.

Помимо этого, значительно выросло число отдыхающих из Греции (+28,2%), Италии (26,1%), Испании (25,9%), Польши (21,9%), Саудовской Аравии (20,8%), Катара (15,9%) и ОАЭ (12,5%).

Напомним, что Грузия ожидает рост туристического потока по итогам 2025 года. Страна планирует принять свыше 8 млн отдыхающих со всего мира.