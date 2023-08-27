Россияне дважды заблудились в лесу в Армении

Накануне в 19:46 в национальный центр кризисного управления Тавушского областного спасательного управления поступила информация о том, что в лесу в районе села Хачардзан на пути в храм Герард заблудилась экспедиция, в составе которой большинство – иностранцы, один из них повредил ногу, сообщили сегодня в спасательной службе МВД Армении.
На место происшествия выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного отряда СС МВД, который обнаружил в лесу двух местных граждан и пятерых россиян - их на автомобиле отправили в Дилижан, травмированный россиянин от госпитализации отказался, передает News.am.
Ранее, в 18:46, в национальный центр кризисного управления поступил аналогичный сигнал – на этот раз три иностранца заблудились по пути от языческого храма Гарни к храму Гегард, который пролегал через государственный заповедник "Хосровский лес".
Оперативная группа пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МВД быстро обнаружила путешественников – все они были доставлены в село Гохт, откуда их позже перевезли в город Абовян.