Вестник Кавказа

Россияне доверяют "Вкусно – и точка"

Россияне доверяют "Вкусно – и точка"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Вкусно – и точка" стала лидером рейтинга по доверию и заметности в России. В декабре 2024 года сеть быстрого питания стала любимым брендом россиян в категории "кафе и рестораны".

Российская сеть быстрого питания "Вкусно – и точка" стала лидером рейтинга доверия и заметности в стране, который составили сотрудники Института Человека РОМИР.

В результате исследования сеть фастфуда, несмотря на снижения, показала высокие показатели как по индексу заметности, так и по индексу доверия – 80 и 78 пунктов.

Второе место в рейтинге заняла сеть Burger King, которая продемонстрировала снижение на два пункта по обоим индексам (80/76) по сравнению с прошлогодними показателями.

Тройку лидеров замкнул ресторан быстрого питания Rostic’s/KFC. При этом Институт отметил существенный рост кафе Black Star Burger и Farsh, увеличившие свои показатели на 1-2 пункта.

Стоит добавить, что в декабре 2024 года по результатам исследования того же РОМИР "Вкусно – и точка" стала любимым брендом россиян в категории "кафе и рестораны".

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