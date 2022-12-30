Россияне доверяют "Вкусно – и точка"

"Вкусно – и точка" стала лидером рейтинга по доверию и заметности в России. В декабре 2024 года сеть быстрого питания стала любимым брендом россиян в категории "кафе и рестораны".

Российская сеть быстрого питания "Вкусно – и точка" стала лидером рейтинга доверия и заметности в стране, который составили сотрудники Института Человека РОМИР.

В результате исследования сеть фастфуда, несмотря на снижения, показала высокие показатели как по индексу заметности, так и по индексу доверия – 80 и 78 пунктов.

Второе место в рейтинге заняла сеть Burger King, которая продемонстрировала снижение на два пункта по обоим индексам (80/76) по сравнению с прошлогодними показателями.

Тройку лидеров замкнул ресторан быстрого питания Rostic’s/KFC. При этом Институт отметил существенный рост кафе Black Star Burger и Farsh, увеличившие свои показатели на 1-2 пункта.

Стоит добавить, что в декабре 2024 года по результатам исследования того же РОМИР "Вкусно – и точка" стала любимым брендом россиян в категории "кафе и рестораны".