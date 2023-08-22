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Россияне цепляются за жизнь на 12,9%

Россияне цепляются за жизнь на 12,9%
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Граждане России начали выживать активнее на 12,9%, но на 2,3% отказались рожать. Почему – рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Несмотря ни на что, россияне решили жить: в стране упали показатели смертности на целых 12,9% за первые полгода 2023 года по сравнению с данными за 2022 год. Радостной новостью поделилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"За первое полугодие 2023 года мы существенно снизили показатели по смертности на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и тоже вышли уже на доковидные показатели"

– Татьяна Голикова

В то же время она отметила снижение показателей рождаемости – на 2,3% за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Голикова объяснила это демографическими ямами в «лихие девяностые» и заверила, что благодаря президентским поручениям, скоро дело пойдет на лад.

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