Россияне цепляются за жизнь на 12,9%

Несмотря ни на что, россияне решили жить: в стране упали показатели смертности на целых 12,9% за первые полгода 2023 года по сравнению с данными за 2022 год. Радостной новостью поделилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"За первое полугодие 2023 года мы существенно снизили показатели по смертности на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и тоже вышли уже на доковидные показатели"
– Татьяна Голикова
В то же время она отметила снижение показателей рождаемости – на 2,3% за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Голикова объяснила это демографическими ямами в «лихие девяностые» и заверила, что благодаря президентским поручениям, скоро дело пойдет на лад.