Вестник Кавказа

Россияне чаще выбирали Адыгею для отдыха в майские праздники

Река Белая в Адыгее
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Адыгея стала самым популярным регионом в майские праздники. Россияне также посещали КЧР, Пермский край, КБР, Алтай.

Жители России предпочли в майские праздники отдых в Адыгее, республика стала самым популярным направлением в прошедшие дни, сообщает "Яндекс. Путешествия".

На втором месте среди быстрорастущих направлений для путешествий в майские выходные оказалась Карачаево-Черкесия. Тройку лидеров замкнул Пермский край.

Стоит отметить, что, помимо оказанных регионов в список попали Ивановская область, Республика Алтай, Алтайский край, Кабардино-Балкария, Калужская и Вологодская области.

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