Россияне чаще выбирали Адыгею для отдыха в майские праздники

Адыгея стала самым популярным регионом в майские праздники. Россияне также посещали КЧР, Пермский край, КБР, Алтай.
Жители России предпочли в майские праздники отдых в Адыгее, республика стала самым популярным направлением в прошедшие дни, сообщает "Яндекс. Путешествия".
На втором месте среди быстрорастущих направлений для путешествий в майские выходные оказалась Карачаево-Черкесия. Тройку лидеров замкнул Пермский край.
Стоит отметить, что, помимо оказанных регионов в список попали Ивановская область, Республика Алтай, Алтайский край, Кабардино-Балкария, Калужская и Вологодская области.