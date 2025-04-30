Иностранные граждане стали чаще отдыхать в России в мае

Иностранцы полюбили отдых в России в мае. Также отмечается прирост путешественников из регионов.

Граждане иностранных государств стали чаще совершать визиты в Россию в мае, говорится в данных, которые приводит отечественный мобильный оператор МТС.

Исследование было проведено на базе обезличенных данных, сюда не вошли транзитные поездки. Как отметили в операторе, число иностранцев с 1 по 12 мая в Москве увеличилось на 13%.

Подчеркивается, что визиты в Россию во время майских выходных чаще всего совершали китайские, казахстанские, а также белорусские путешественники.

Кроме того, на 11% выросло количество туристов из российских регионов. Так, в Москву на парад Победы приезжали в жители Санкт-Петербурга, Калуги, Рязани и Нижнего Новгорода.

Что касается москвичей, то они в праздничные дни отдыхали на дачах. Часть жителей столицы выбрала для отдыха другие города страны, а также зарубежные страны.