Россиянам назвали бюджетные альтернативы Турции

Туроператор считает, что заменой Турции летом 2023 могут выступить ОАЭ, Таиланд и Мальдивы.
Летний отдых в Турции вырос в цене в этом году в несколько раз для россиян. Гендиректор "Русского Экспресса" Тарас Кобищанов назвал другие зарубежные направления, которые могут заинтересовать бюджетного туриста из России.
"Мальдивы зимой и летом – совершенно разная клиентура. Более состоятельные туристы едут в сезон, а летом летят бюджетные. Это относится и к Эмиратам, и к Таиланду",
– поделился он.
Также альтернативой Турции может стать отдых на Кипре, добраться туда туристы смогут через те же ОАЭ и Турцию, добавил специалист.
Кроме того, туристов может заинтересовать Венесуэла - в этом году туроператоры впервые предлагают туры на Карибское море на лето.