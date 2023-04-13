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Россиянам назвали бюджетные альтернативы Турции

Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Массовый турист вряд ли сможет позволить себе отдых в Турции этим летом. Более доступной альтернативой могут стать ОАЭ, Таиланд и Мальдивы.

Туроператор считает, что заменой Турции летом 2023 могут выступить ОАЭ, Таиланд и Мальдивы.

Летний отдых в Турции вырос в цене в этом году в несколько раз для россиян. Гендиректор "Русского Экспресса" Тарас Кобищанов назвал другие зарубежные направления, которые могут заинтересовать бюджетного туриста из России.

"Мальдивы зимой и летом – совершенно разная клиентура. Более состоятельные туристы едут в сезон, а летом летят бюджетные. Это относится и к Эмиратам, и к Таиланду",

– поделился он.

Также альтернативой Турции может стать отдых на Кипре, добраться туда туристы смогут через те же ОАЭ и Турцию, добавил специалист.

Кроме того, туристов может заинтересовать Венесуэла - в этом году туроператоры впервые предлагают туры на Карибское море на лето.

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