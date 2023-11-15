Россиян снова вывозят из сектора Газа

В связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа оттуда снова стали вывозить россиян и их близких родственников-палестинцев.

Россияне и их родственники-палестинцы снова покидают сектор Газа, их вывозят российские спасатели, сообщает в своем Telegram-канале российское представительство при Палестинской национальной администрации (ПНА).

"Второго декабря возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и их близких родственников-палестинцев. Процесс проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий"

- российская миссия в ПНА

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Накануне утром в секторе Газа возобновились боевые действия. Как заявили в ЦАХАЛ, причиной этого стало нарушение боевиками радикального движения ХАМАС согласованной ранее и действовавшей на протяжении уже нескольких дней оперативной паузы. Также ХАМАС начало стрельбу по Израилю, добавили в пресс-службе армии Израиля.