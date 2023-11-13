Самолеты МЧС доставили в Москву почти 800 эвакуированных из Газы россиян

В российской столице сегодняшней ночью совершил посадку очередной авиалайнер с эвакуированными из Газы россиянами. Чуть менее чем за две недели силами МЧС были доставлены на родину почти 800 граждан страны.

Вечером 24 ноября в Москву прибыл восьмой по счету самолет с россиянами, эвакуированными из сектора Газа. Об этом сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.

На борту воздушного судна находились свыше 100 человек. "На борту - 105 россиян и членов их семей, включая 55 детей, эвакуированных из Газы. Оказание помощи соотечественникам продолжается совместно с МИД России и представителями МОГО" –пресс-служба ведомства

Первая группа эвакуированных россиян была вывезена в столицу почти две недели назад. За это время самолеты МЧС вернули на родину свыше 760 россиян, 360 из которых – дети.