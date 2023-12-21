Россиян поздравили с орбиты

Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, с земной орбиты пожелали россиянам в новом году поддержки и душевного тепла.

Российские космонавты Олег Кононенко, Константин Борисов и Николай Чуб, находящиеся сейчас на Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с наступающим Новым годом, передает "Роскосмос".

"От всей души поздравляем вас с борта Международной космической станции с наступающим новым годом. Это самый теплый и душевный праздник в году, объединяющий все поколения жителей нашей огромной страны. В этот день мы желаем всем вам здоровья, успеха и благополучия"

- Олег Кононенко

В предстоящие праздничные дни каждый может поделиться частичкой своего душевного тепла с родными и близкими, а также помочь тем, кто нуждается в поддержке, и даже "подарить чудо тем, кто рядом с нами". Для этого нужно делать добро, "дарить счастье и улыбки окружающим", добавил Николай Чуб, передает РИА Новости.

"Как известно, Новый год - это семейный праздник. Но сегодня мы отмечаем его вдали от своих близких. Тем не менее мы чувствуем поддержку и любовь наших родных даже здесь, в космосе. Того же желаем и каждому из вас, будьте счастливы и любимы"

- Константин Борисов

Напомним, сейчас на МКС находятся трое российских космонавтов, американки Лорал О'Хара и Жасмин Могбели, и астронавты из Дании Андреас Могенсен и Японии Сатоси Фурукава.