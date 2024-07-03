Россиян атакуют поддельные сайты туроператоров

С наступлением лета в России резко выросло число поддельных сайтов туроператоров – мошенники любыми путями пытаются выманить деньги россиян, которые они откладывали на отпуск, предлагая огромные скидки и дешевые билеты.

Лето – пора активной деятельности интернет-мошенников, которые резко активизировались в сети, предлагая доверчивым пользователям различные сайты, на которых предлагаются и путевки с невероятными скидками, и бронирование очень дешевых железнодорожных и авиабилетов: они стремятся создавать поддельные, фишинговые сайты, которые помогают им воровать деньги и данные, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

"В России резко выросло число поддельных сайтов туроператоров и бронирования билетов. Это связано с тем, что в летнее время резко возрастает количество пользователей, которые совершают онлайн-бронирования и покупки билетов на таких сайтах. Притом многие делают это спонтанно, игнорируя любые меры безопасности в сети"

- Антон Немкин

Мошенники с помощью "левых" сайтов воруют деньги и данные посетителей, которые потом используют в противоправных целях. На руку им играет и большая нагрузка реальных сайтов туроператоров, пробиться к информации которых зачастую бывает довольно непросто, добавил депутат, передает РИА Новости.

В период отпусков стоит подходить к организации отдыха с ясной головой и знанием базовых правил кибербезопасности - использовать надежные пароли, двухфакторную аутентификацию на туристических сайтах, а при совершении онлайн-покупок и бронирований помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, напомнил Немкин.