Россия запретила Великобритании ловить рыбу в Баренцевом море

Российский лидер утвердил денонсацию соглашения РФ с Великобританией о рыболовстве. Британские рыболовы лишись возможности добывать рыбу в Баренцевом море у Кольского полуострова.

Великобритания более не сможет заниматься рыболовством в водах Баренцева моря - российская сторона денонсировала соответствующее соглашение.

Великобритания и Северная Ирландия с марта 1957 года по март 2024 года имели возможность ловить рыбу в Баренцевом море. Соглашение о рыболовстве было подписано в 1956 году СССР, и продолжило действовать после распада Союза, РФ выступила правопреемником. Документ позволял британским рыболовам вести промысел в водах Баренцева моря у побережья Кольского полуострова и острова Колгуев. Британские корабли могли свободно плавать и стоять на якоре в этих водах.

Сегодня глава государства Владимир Путин подписал закон о денонсации данного соглашения. Закон вступит в силу через 10 дней. Великобритания лишится возможности добывать рыбу в Баренцевом море.

Одной из главных промысловых рыб в Баренцевом море является треска - именно эта рыба используется для приготовления популярного в Британии блюда fish and chips, представляющего собой филе белой рыбы в кляре с картошкой-фри.