Россия вывезла все туристические группы из Израиля

Опубликовано: 14:37, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители Ростуризма заявили, что в Россию вернулись все группы туристов, которые посещали Израиль по путевкам. Но в ближневосточной стране продолжают находиться самостоятельные путешественники.

Российские туркомпании вывезли всех своих клиентов из Израиля. Об этом рассказал советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. Он заявил, что домой прилетели организованные группы путешественников, это около 100 человек. Но на территории Израиля все еще остались туристы, которые организовывали свой отдых самостоятельно. Сейчас ведомство держит на контроле ситуацию с самостоятельными туристами.

"Что важно - все туристы получают 100% возврат в соответствии с рекомендациями. Объем продаж был небольшой, так как направление все-таки не массовое, довольно-таки дорогое. Средний чек - от $1 тыс. плюс авиаперелет на человека. Естественно, сейчас все туры временно, опять-таки, в Израиль приостановлены. Для индивидуальных пассажиров и туристов рейсы выполняются. Количество рейсов увеличивается"

– Горин

Ранее отмечалось, что все организованные туристы должны вернуться на родину 15 октября. Кроме этого, Ассоциация туроператоров РФ заявляла, что не смотря на сложившуюся обстановку провести свой отдых в Израиле планировали 150 россиян. Сейчас они скорректировали свои планы.

В свою очередь Министерство экономического развития РФ в рекомендательной форме обратилось к туристическим организациям о приостановке продаж туров в направлении Израиля до стабилизации ситуации в стране.