Российские туристы отказываются от путевок в Израиль

Опубликовано: 17:37, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристы из России, планировавшие провести свой отдых на израильских курортах, стали массово аннулировать свои путевки – туры в страну сейчас сопряжены с большим риском, к тому же российские авиаперевозчики приостановили полеты.

Подавляющее большинство российских туристов, заранее запланировавших осенний отдых на курортах Израиля, массово отказываются от туров из-за войны между Израилем и Палестиной, сообщает пресс-служба туроператора "Русский экспресс".

"Почти все, кто собирался в Израиль на этой неделе, аннулировали свои туры. Мы все аннулируем, возвращаем сумму без штрафов, то есть делаем стопроцентный возврат"

- пресс-служба "Русского экспресса"

С пониманием к таким возвратам отнеслись и другие российские туроператоры, которые работают с Израилем – это "Интурист", ICS и "Ванд Тревел". Ситуация понятна – отдыхать в стране, охваченной войной – не лучшее решение, это прекрасно понимают и представители туристических компаний, и сами туристы, к тому же, Росавиация приостановила полеты в израильские аэропорты, что значительно усложняет логистику для тех, кто все же решится на поездку.

В то же время отдыхавшие в стране россияне пока не обращались с просьбой экстренно вывезти их из Израиля, правда, по данным туроператоров, сейчас там насчитывается всего около 30 россиян. В то же время авиавласти Казахстана готовят вывозной рейс, который будет выполнен из Тель-Авива, но казахстанских туристов в Израиле значительно больше – по последним данным, их насчитывается более 500 человек.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Минэкономразвития РФ опубликовало рекомендации для туроператоров и турагентов, обязывающие их остановить продажи и рекламу туров и отдельных услуг в Израиле.