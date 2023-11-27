Вестник Кавказа

Россия сократила внешний долг на 15%

Центральный банк РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За прошлый год российский внешний долг стал меньше на 15%. Сумма долга сократилась на $57 млрд.

В Центробанке России назвали уровень внешнего долга страны на 1 января, за год он уменьшился почти на 15%.

Внешний долг РФ на начало 2024 года составил $326,6 млрд. За год его удалось сократить на $57,1 млрд или 14,9%.

В ЦБ уточнили, что уменьшить внешний российский долг удалось путем сокращения обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том прямого инвестирования.

"Опережающими темпами сокращалась задолженность органов государственного управления, что обусловлено уменьшением объема российских суверенных ценных бумаг в распоряжении нерезидентов, в том числе в результате их планового погашения"

– Центробанк РФ

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