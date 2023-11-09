Госдолг Армении вырос на 43% в драмах

С начала года доля госдолга Армении увеличилась на 43% в нацвалюте. В целом долг ЦБ уменьшился, а долг правительства вырос.

В Армении рассказали о ситуации с государственным долгом по итогу девяти месяцев 2023 года.

"Госдолг Армении на данный момент находится в рамках установленных ориентиров"

– замглавы Минфина Ваан Сирунян

Он добавил, что доля госдолга страны в драмах выросла на 43%, доля госдолга в долларах составляет 34%, в евро - 9%.

Размер госдолга Армении на сегодняшний день - 4,454 трлн драмов или $11,322 млн. Основная часть этой суммы - долг правительства, $10,8 млрд. С начала года долг армянского правительства стал больше на 7%, а долг Центробанка сократился.

Ожидается, что по итогу года госдолг Армении превысит 50% ВВП.