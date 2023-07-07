Россия смогла экспортировать рекордное количество зерна

Россия за минувший сельскохозяйственный год поставила на экспорт рекордное количество зерна – этому не помешали ни санкции, ни сомнительная продовольственная сделка, сообщил сегодня министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"По предварительным данным, в завершившемся сезоне мы поставили на глобальные рынки 60 млн т зерновых, из них пшеницы около 47 млн т. Это абсолютный рекорд для нашей страны"
- Николай Патрушев
Экспорт в новом, 2023-2024 сельскохозяйственном году составит 55 млн т зерновых, но цифры не окончательные - экспортный потенциал может быть увеличен, поведал глава Минсельхоза РФ, выступая в ходе Всероссийского дня поля-2023, передает РИА Новости.
"Планомерно уходим и ориентируемся на поставки дружественным странам: в структуре экспорта они занимают примерно 87%, в том числе ответственным партнерам направляется 96% наших зерновых. Это наш очень существенный вклад в мировую продовольственную безопасность"
- Николай Патрушев