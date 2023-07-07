Россия смогла экспортировать рекордное количество зерна

Опубликовано: 21:25, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За минувший сельскохозяйственный год, длившийся с 1 июля 2022 по 30 июня нынешнего 2023 года, Россия отправила на экспорт рекордные 47 миллионов тонн пшеницы, рассказал глава Минсельхоза страны Дмитрий Патрушев.

Россия за минувший сельскохозяйственный год поставила на экспорт рекордное количество зерна – этому не помешали ни санкции, ни сомнительная продовольственная сделка, сообщил сегодня министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"По предварительным данным, в завершившемся сезоне мы поставили на глобальные рынки 60 млн т зерновых, из них пшеницы около 47 млн т. Это абсолютный рекорд для нашей страны"

- Николай Патрушев

Экспорт в новом, 2023-2024 сельскохозяйственном году составит 55 млн т зерновых, но цифры не окончательные - экспортный потенциал может быть увеличен, поведал глава Минсельхоза РФ, выступая в ходе Всероссийского дня поля-2023, передает РИА Новости.

"Планомерно уходим и ориентируемся на поставки дружественным странам: в структуре экспорта они занимают примерно 87%, в том числе ответственным партнерам направляется 96% наших зерновых. Это наш очень существенный вклад в мировую продовольственную безопасность"

- Николай Патрушев