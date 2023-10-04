Россия произведет более 600 собственных самолетов за 6 лет

Правительство РФ намерено в течение шести лет создать более 600 самолетов полностью отечественного производства. Деньги на их строительство будут выделены из Фонда национального благосостояния.

Власти Российской Федерации намерены реализовать проект по строительству полностью отечественных самолетов. В течение шести лет планируется сконструировать больше

600 лайнеров. Информацию об этом озвучил премьер государства Михаил Мишустин.

По его данным финансирование проекта будет идти из Фонда национального благосостояния.

"Основу парка российских авиакомпаний составят "Суперджеты" и флагманские МС-21, эту линейку дополнят региональные Ил-114 и сверхнадежные Ту-214 для полетов на средних дистанциях. Также широкофюзеляжные самолеты, такие как Ил-96-300"

- Михаил Мишустин

Предполагается, что в рамках этого проекта будут переоборудованы предприятия, разработаны новые конструкторские проекты и созданы новые электронные компонентные базы .