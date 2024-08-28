Вестник Кавказа

Россия привезла своих аграриев в Баку

Россия привезла своих аграриев в Баку
© Фото: Минсельхоз Азербайджана
Представители российских аграрных компаний, экспортирующих свою продукцию по всему миру, сегодня собрались в Баку – 20 ведущих компаний на выставке представят свои лучшие продовольственные товары.

В Баку сегодня стартует деловая миссия российских компаний-экспортеров продукции аграроно-промышленного комплекса, которую возглавляет заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.

"Россию и Азербайджан исторически связывают очень тесные и близкие взаимоотношения. Наш товарооборот сельхозпродукции превышает $1,5 млрд. Мы обеспечиваем более трети потребностей Азербайджана в продуктах питания"

- Сергей Левин

В то же время потенциал сотрудничества России и Азербайджана значительно выше – российские аграрии могут удивить азербайджанских потребителей своими новыми продуктами, заявил он на открытии экспозиции российских продовольственных товаров в Баку.

Выставка проходит на площадке Baku Convention Center, на ней представлены продукты питания 20 ведущих российских компаний, отметил, открывая выставку, заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Эльчин Зейналов.

"Сегодня в Азербайджане знаменательный день, потому что на бизнес-площадке страны проходят интересные встречи. Эти встречи, я думаю, будут нацелены на то, чтобы увеличить товарооборот между нашими странами. У нас очень хорошие, тесные отношения между двумя министерствами, мы работаем в тесной кооперации и стараемся, чтобы условия, созданные для бизнесменов для интеграции в экономическом секторе, в частности сельском хозяйстве, были максимально быстро воплощены в жизнь"

- Эльчин Зейналов

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